UFFICIALE: Esposito lascia Pastorello ed entra nella scuderia di Giuffredi

Cambio di procura per Sebastiano Esposito: l'attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter, attualmente in prestito all'Anderlecht, ha lasciato l'agenzia di Federico Pastorello per entrare nella M.A.R.A.T. Football Management, la scuderia che fa capo all'agente Mario Giuffredi.