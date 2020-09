La carriera di Jacopo Gianelli proseguirà nel segno dei colori nerazzurri. In attesa di capire se il giovane centrocampista dell’Inter finirà in prestito altrove per permettergli di fare esperienza, è arrivato in queste ore il rinnovo con il club di viale della Liberazione fino al 2024. Attestato di stima importante per uno dei tanti talenti del settore giovanile diretto da Roberto Samaden.