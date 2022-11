Valencia, Diakhaby non rinnova: Marsiglia non interessato, ci pensa l’Inter?

Il difensore francese, in scadenza di contratto a giugno, cambierà squadra a fine stagione: il punto sul suo futuro

Il futuro di Mouctar Diakhaby sarà lontano da Valencia: il difensore francese è in scadenza di contratto, e tutto lascia pensare che non rinnoverà. Sul giocatore sembrava esserci il Marsiglia, ma Marca sembra escludere questa opzione. L'Inter, in passato accostata all'ex Lione, potrebbe trarne vantaggio.