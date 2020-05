L’ex FIGC Valentini: “L’audio di Orsato sparito? Ecco cosa mi ha detto Rizzoli”

Spiega Valentini: “Mi sono confrontato con Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri di Serie A. «L’audio di quell’episodio non è sparito (come racconta Pecoraro). Non esiste per il semplice motivo che non era un caso da Var». «Quell’audio non esiste» mi ricorda Rizzoli «perché non è intervenuto né poteva farlo il Var, non essendo uno dei quattro casi previsti dal protocollo: scambio di persona, rosso diretto (Pjanic era già ammonito), rigore, gol». Rizzoli ricorda inoltre che i dirigenti dell’AIA vennero a suo tempo convocati dal Procuratore Federale sul caso Orsato. Gli spiegarono a voce perché l’audio non poteva esistere. Nessuna misteriosa sparizione, dunque, come prova a insinuare Pecoraro nell’intervista pubblicata dal Mattino nei giorni scorsi”.