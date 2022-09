Moviola Udinese-Inter, CdS: ”Male Valeri: primo gol Udinese da annullare. E il 3-1…”

Il Corriere dello Sport boccia l'arbitro Valeri in Udinese-Inter. Per il quotidiano, la rete del pareggio dei friulani era da annullare

Il Corriere dello Sport boccia l'arbitro Valeri in Udinese-Inter. Per il quotidiano, la rete del pareggio dei friulani era da annullare. ''Non pulitissima la partita di Valeri, c’è più di qualcosa da rivedere, ad iniziare dalla rete del pareggio dell’Udinese (spinta su Dzeko). Meno mobile del solito, la chiude con 24 falli e 7 gialli. Ok annullare la rete di Dzeko (offside sul lancio di Barella). C’è ed è anche decisiva la spinta di Becao su Dzeko sull’1-1: il pallone crossato da Pereyra passa proprio in quella zona, l’attaccante nerazzurro è di fatto impossibilitato ad intervenire, VAR fuori casa sui contatti e la loro intensità (il che è un nonsenso dietro al quale è facile rifugiarsi), l’errore è tutto di Valeri'', si legge sul CorSport che, sul 3-1, puntualizza: ''Cross di Deulofeu, Success contrasta D’Ambrosio (che andava all’ìindietro) partendo da offside, dietro i due Arslan segna: si può considerare ininfluente il movimento di Success? Urge un correttivo (spiegazioni inutile chiederle)''.