Il ritorno in campo di Vanheusden: “Posso fare di nuovo quello che amo. Sono felice”

Sei mesi dopo il brutto infortunio al ginocchio, Zinho Vanheusden è tornato in campo nella gara tra Standard-KV Mechelen

Sei mesi dopo il brutto infortunio al ginocchio, Zinho Vanheusden è tornato in campo nella gara tra Standard-KV Mechelen. Nonostante il rammarico per la sconfitta, il difensore è contento di essere tornato in campo: "Finalmente!", esordisce l'ex nerazzurro.