Nel corso della gara disputata dallo Standard contro il Mechelen, Zinho Vanheusden è tornato in campo giocando così la sua centesima partita con la maglia del club belga. Al termine della gara, il difensore di proprietà dell'Inter ha parlato anche del suo futuro: "Al momento non è così importante, ma ciò che accadrà allo Standard lo è".

"Anche i tifosi di altri club vogliono che lo Standard torni ad essere lo Standard. Per me è positivo non arrivare a metà stagione con un infortunio. Ho alcune domande sul mio futuro, ma non ho idea di cosa succederà".