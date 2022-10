Vanheusden, sfortuna senza fine: piede fratturato una settimana dopo il ritorno in campo

Sfortuna senza fine per Zinho Vanheusden: il difensore belga di proprietà dell'Inter, attualmente in prestito all'AZ Alkmaar, si è nuovamente infortunato in occasione del match di Eredivisie contro l'Utrecht. Il centrale classe '99, entrato in campo nella ripresa, ha riportato la frattura del piede in seguito a uno scontro con Bas Dost, il che lo costringerà a un nuovo, ennesimo stop. Il tutto dopo aver fatto il suo esordio stagionale solamente 8 giorni prima.

Pascal Jansen, tecnico dell'AZ Alkmaar, ha provato a rincuorare il suo sfortunato calciatore: "Purtroppo Zinho ci mancherà per un po', ora è con il piede ingessato. La cosa incredibile è che è successo domenica subito dopo il suo ingresso in campo. Ha poi giocato con quella frattura per altri venti minuti. È una cosa troppo triste per usare parole. Ho conosciuto Zinho in questo breve tempo ed è un professionista modello. Un super ragazzo, che farà di tutto per questo sport. Ne ha passate tante e ora deve essere di nuovo paziente".