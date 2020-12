Vanni: “Dirigenti Inter e Conte hanno parlato di Eriksen. Oggi segnale importante se…”

“Se davvero Eriksen oggi sarà in campo, sarà un segnale importante. L’impiego (o meglio il non impiego) del danese è uno degli argomenti di cui hanno parlato i manager dell’Inter e Antonio Conte dopo l’eliminazione da Champions ed Europa League”. Dopo le parole di Conte alla vigilia di Cagliari-Inter i riflettori sono nuovamente puntati sul centrocampista danese (ma si erano mai spostati?). Franco Vanni ha sintetizzato il suo pensiero parlando di confronto interno alla società nerazzurra. Con un interrogativo: oggi Christian Eriksen sarà in campo?