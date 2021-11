Vanni: “Inter, ecco la squadra che Conte ha considerato non alla sua altezza. Merito di…”

La riflessione del giornalista di Repubblica in merito all'addio di Conte e l'apporto di Simone inzaghi

Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ha condiviso una riflessione in merito alla prestazione convincente dell'Inter contro lo Shakhtar nella sfida di Champions League. E il pensiero corre all'addio dell'ex tecnico nerazzurro, che dopo aver vinto lo scudetto ha deciso di non rimanere a Milano: "Eccola, la squadra che Antonio Conte ha frettolosamente considerato non alla sua altezza. Molta parte del merito è del signore che siede adesso in panchina".