Vecchi: “Handanovic resta un gran portiere e conosce il derby, prima volta per Maignan”

L'ex portiere del Milan intervistato da Gazzetta.it ha parlato dei due portieri protagonisti nel derby di sabato sera

"Mike ha carattere, me ne parlano benissimo sia per l'etica del lavoro che per la voglia di crescere sempre, allenamento dopo allenamento. Chi mi racconta queste cose di lui? Dida, che lo segue ogni giorno. Nessuno meglio di Nelson può dare un parere, vista anche la sua carriera...".