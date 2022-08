Vecchioni: “Cara Inter, ti chiedo di tornare a vincere lo scudetto. Sono sincero…”

Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, Roberto Vecchioni 'scrive' un messaggio all'Inter. Il cantautore, grande tifoso nerazzurro, ha una richiesta speciale: "Cara Inter, sono sincero. A me interessa poco la Coppa Italia, meno la Supercoppa che a volte premia la casualità. In Europa sarà dura, quindi io ti chiedo di tornare a vincere lo scudetto. Basterebbe ripetere il percorso dell'ultimo campionato, eliminando la notte di Bologna. A noi capita spesso una notte no che diventa fatale. Evitiamola".