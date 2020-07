Vecino, futuro all’Inter lontano. L’agente cerca sistemazione in Serie A, alla Lazio piace ma…

Il futuro di Matias Vecino potrebbe essere lontano dall’Inter. Il centrocampista non sembra rientrare nel progetto di Conte e nel prossimo mercato potrebbe salutare il club nerazzurro. Everton e Tottenham rimangono alla finestra, ma l’agente di Vecino sta cercando una sistemazione in Serie A. Secondo quanto si legge su LaLaziosiamonoi, Vecino sarebbe stato proposto alla Lazio. Simone Inzaghi lo stima, ma il problema sono le richieste dell’Inter e del giocatore. Il club nerazzurro chiede 20 milioni di euro per il suo cartellino e il giocatore non vuole abbassare il suo ingaggio di 2,5 milioni.

Alla Lazio piace, ma i biancocelesti non sono intenzionati a spendere quella cifra per il giocatore. Vecino è stato proposto anche alla Lazio, oltre che a Roma, Milan, Fiorentina e Napoli. Per ora nessuno di questi club ha aperto la porta a una possibile trattativa, anche se Fiorentina e Napoli sono sembrate le più interessate.