Velazquez: “Inter fortissima, grande lavoro di Conte. Mi piace che in Italia…”

L'allenatore ha parlato della lotta tricolore che riguarda il nostro campionato con i nerazzurri in vetta

L’ex allenatore dell’Udinese Julio Velázquez ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Nel corso della chiacchierata si è espresso anche sulla lotta scudetto: "Chi vince il campionato? Non so, manca ancora tantissimo alla fine della stagione. Inter, Milan, Juventus ma vediamo cosa succede anche con Roma e Napoli. L’Inter è fortissima, ha molto merito Antonio Conte che ha fatto e sta facendo un lavoro straordinario. Vediamo cosa succede, il calcio italiano è migliorato tanto e ci sono molte squadre che giocano per vincere la partita. Mi piace che chi guarda il campionato italiano non sa già a inizio anno chi andrà a vincere come succedeva fino a poco fa con la Juve. Ci sono diverse squadre che possono lottare”.