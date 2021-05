Venerato: “Spalletti-Napoli al 90%, è fatta. DeLa lo vuole per due motivi”

Così il giornalista Rai: "Il Napoli al 90% prenderà Spalletti, la trattativa è praticamente fatta. Gattuso-Napoli è una storia chiusa da tempo, le parti si separeranno"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha dato per ormai fatto l'approdo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli il prossimo anno: "Il Napoli al 90% prenderà Spalletti, la trattativa è praticamente fatta. Gattuso-Napoli è una storia chiusa da tempo, le parti si separeranno. Ci sono stati contatti telefonici tra De Laurentiis e Spalletti. Fonseca andrà via dalla Roma, Inzaghi rinnoverà con la Lazio quindi la pista romana è tramontata. Spalletti piace al patron azzurro per due motivi. Piace da sempre a De Laurentiis da quando Pierpaolo Marino decantò il tecnico ai tempi dell’Udinese e già in passato provò a prenderlo. L’altro motivo è tecnico, per motivi tattici. Il modulo del Napoli viene ritenuto ideale per il tecnico toscano che da anni utilizza questo sistema di gioco".