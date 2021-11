Serie A – La Roma cade a Venezia: al Penzo finisce 3-2. Altra battuta d’arresto per Mourinho

Partita ricca di gol e spettacolo quella del Penzo. Alla fine è la squadra di Zanetti ad avere la meglio sulla Roma

Il lunch match della dodicesima giornata di Serie A tra Venezia-Roma regala gol ed emozioni. La squadra di Zanetti parte forte e dopo 3 minuti trova il vantaggio con Caldara che con una zampata sottoporta batte Rui Patricio. I giallorossi si riversano in avanti e trovano prima il pareggio con Shomurodov e poi la ribalta con Abraham. Nella ripresa il Venezia ribalta il risultato grazie alle reti di Aramu su rigore e Okereke. Per la squadra di Mourinho è la seconda sconfitta consecutiva in campionato.