Ventola: “Involuzione Inter, non vorrei che Inzaghi avesse perso lo spogliatoio”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l'ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così del ko dell' Inter contro la Juventus: “L’involuzione dell’Inter è clamorosa, non vorrei che Inzaghi avesse un po’ perso di mano lo spogliatoio. Inter-Juve non trovo una sufficienza da dare, i bianconeri hanno meritato di vincere in tutti i reparti.

Non capisco cosa stia succedendo ed è preoccupante. C’è anche del malcontento per le scelte, sto cercando di capire, piccole cose. Forse anche Inzaghi è andato un po’ in confusione e rischi di non arrivare in Champions League. I calciatori continuano a litigare tra di loro da quel che vedo, non capisco”, le sue parole sul lavoro di Inzaghi.