Ventola: “Io e Vieri amici da una vita, ho accettato di sostituirlo. Inter, quel capodanno…”

Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com raccontando alcuni retroscena legati alla canzone con Vieri e Adani ‘Una vita da bomber’: “Il messaggio che vogliamo trasmettere con la nostra canzone è quello di ripartire dopo un periodo difficile. Serve positività: dobbiamo essere tutti bomber nella vita, ognuno a modo suo“.

Sul rapporto con Adani e Vieri: “Con Lele ho giocato solo un anno all’Inter, con Bobo siamo amici da una vita. Abbiamo fatto 2/3 anni all’Inter, poi siamo stati insieme anche all’Atalanta. Siamo sempre andati d’accordo, in campo io ho accettato il ruolo di suo sostituto. Lui ha capito che davanti aveva una persona pura, non gelosa, che dà il cuore per gli amici. Io sono fatto così“.

Infine la passione per la musica e un aneddoto legato all’esperienza all’Inter: “Mi è sempre piaciuta. Ai tempi dell’Inter avevo comprato una pianola che portavo spesso con me, e appena c’era l’occasione la tiravo fuori. È successo durante un capodanno da Seedorf, al compleanno di Ronaldo o in altre occasioni“.