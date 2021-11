Ventura: “Juve inferiore agli anni scorsi. Scudetto? Lotta aperta a tutto”

Così l'ex ct sulla corsa scudetto: "Il campionato è appena iniziato. Bastano due scontri diretti per cambiare tutto"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Giampiero Ventura, ex ct, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “La Juventus è una squadra di qualità inferiore rispetto a quelle degli anni passati. L’anno scorso ha centrato la Champions all’ultima domenica e aveva trenta gol di Ronaldo assicurati, quest’anno deve mettere sotto esame le prestazioni. Ma se vuoi fare una ricostruzione devi sapere che ci vuole del tempo. Se sei partito per vincere lo Scudetto la qualità della rosa forse non te lo può permettere”.