Sheriff, Vernydub: “Inter? Sarà diversa rispetto a San Siro, non ripeteremo certi errori”

Alla vigilia di Sheriff-Inter, Jurij Vernydub, allenatore della squadra Moldava, ha presentato così la partita contro i ragazzi di Inzaghi

"Daremo il massimo per mostrare quello che sappiamo fare, abbiamo fatto in modo per recuperare al meglio in vista della gara di domani. Per la prima volta siamo alla fase a gironi di Champions e ci siamo arrivati passo dopo passo, lavorando al meglio e tutti assieme per ben figurare. Sarà una gara diversa rispetto a San Siro, abbiamo studiato un’altra strategia e speriamo che i tifosi possano darci il giusto supporto contro una squadra molto forte. Speriamo possano essere il dodicesimo uomo in campo. Siamo molto preparati dopo la gara di Milano e siamo determinati a non ripetere certi errori. Cristiano? Non ha problemi e sarà a disposizione per domani".