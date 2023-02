Veron: “Chi decide Inter-Milan? Sono di parte: oltre a Barella dico…”

Nel corso della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport di oggi, Juan Sebastian Veron, ex centrocampista argentino dell'Inter, si è espresso anche sulla gara stasera. L'uomo decisivo? Veron non ha dubbi. Questa la sua risposta: "Dico Lautaro, ma io sono argentino e sono di parte. Ma credo che Barella, e mi ripeto, possa essere il giocatore che sposta gli equilibri: se recupera il pallone velocemente e trasforma l’azione da difensiva in offensiva, l’Inter avrà un vantaggio non indifferente".