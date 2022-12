Veron: “Lautaro? Anche lui protagonista al Mondiale. Le punizioni di Mihajlovic…”

Tra i premiati al Golden Foot 2022, Juan Sebastian Veron è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Questi i temi trattati: "Ho fatto la mia carriera, non so se sono un esempio, sono stato in Italia in un momento del calcio italiano straordinario. E' stato difficile arrivare e mantenersi. Ritengo di aver fatto abbastanza bene, il premio è una carezza all'anima. Aver giocato a calcio è la cosa più bella. Il Mondiale? Il calcio unisce, lo si vede per le strade di Buenos Aires. Ha il potere di unire. E' una delle cose più belle che si possa vedere. Il calcio argentino ha atteso tanto per riavere la coppa, è una gioia per tutti perché tutti abbiamo figli e molti non avevano visto l'Argentina campione.