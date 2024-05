Prosegue la preparazione degli scaligeri in vista del match contro i nerazzurri, in programma domani sera al Bentegodi

Vigilia dell'ultima giornata di campionato per Verona e Inter, che chiudono la stagione 2023/24 di Serie A affrontandosi al Bentegodi. L'Arena fa il punto della situazione degli scaligeri: "C'è grande attesa per la gara con i Campioni d'Italia dell'Inter. Sarà festa grande al Bentegodi prima della gara contro i nerazzurri, in programma domani sera alle 20:45. Baroni contro i nerazzurri dovrà rinunciare per squalifica a Ondrej Duda e a Thomas Henry. Ieri intanto per il gruppo seduta mattutina allo Sporting Center. Queste le attività svolte: attivazione, lavoro tattico e partita finale. Oggi la rifinitura sarà a porte chiuse".