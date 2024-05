Verona-Inter, un diffidato per parte: Mkhitaryan a rischio squalifica

Si chiude questa sera il campionato dell'Inter. I nerazzurri saranno di scena tra non molto in casa dell'Hellas Verona per 90' che di fatto non hanno alcun valore per le sorti di entrambe le squadre. Anche per questo ci sarà spazio per diversi calciatori che hanno giocato meno, da una parte e dall'altra. Da capire se Simone Inzaghi deciderà di impiegare Mkhitaryan, unico diffidato nella rosa nerazzurra.