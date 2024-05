Giangiacomo Magnani, difensore del Verona, ha parlato dell'imminente match casalingo contro l'Inter, dove ritroverà il suo ex compagno di squadra Federico Dimarco. Queste le sue parole, raccolte da L'Arena: "Voglio un bene dell'anima a Dimarco, a Verona abbiamo passato gran parte del nostro tempo insieme e ci sono anche andato in vacanza. Ricordo la sua dedizione anche nell'alimentazione, tutto con un grande obiettivo. Non mi stupisce dove è arrivato, so i sacrifici che ha fatto. È stata una stagione positiva, un anno dove sono stato più coinvolto. Sono felice di avere raggiunto il traguardo con questa maglia e in questa città. Sono estremamente legato all'Hellas".