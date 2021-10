Verona, Tudor: “Juventus? Vittoria meritata. I ragazzi hanno dato tutto”

Le parole dell'allenatore degli scaligeri dopo la vittoria contro la sua ex squadra

Igor Tudor, ai microfoni di DAZN, ha commentato la vittoria del Verona sulla Juventus. "Sono felice. Ho trascorso anni belli alla Juventus, ma ora combatto per il Verona. Abbiamo meritato, i ragazzi hanno dato tutto. Sul 2-0 si poteva ancora andare di là, potevamo fare qualcosa davanti. Nella ripresa hanno alzato il ritmo, creando qualcosina, noi però abbiamo difeso con le unghie e con i denti. Faccio i complimenti ai ragazzi. Dopo il 2-0 è chiaro che cambi la mentalità e il modo di giocare, all'intervallo ho detto che ci sta far girare la palla ma devi andare in avanti a fargli male. Non si può rinunciare a colpire davanti, è così nel calcio. Difensivamente siamo cresciuti rispetto alle ultime partite, ci sono stati più raddoppi e questo mi fa piacere. Dove si può migliorare? Sulla solidità difensiva, cercando di subire meno tiri. Giocare l'uno contro uno è più semplice, ma quando la palla va dietro bisogna abbassarsi tutti. Dobbiamo fare un certo lavoro".