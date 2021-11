Verso Inter-Napoli, domani Inzaghi in conferenza: comunicato l’orario

L'allenatore nerazzurro presenterà la prossima sfida di campionato in collegamento da Appiano Gentile

APPIANO GENTILE - Dopo la pausa delle Nazionali, torna il Campionato. L'Inter sarà in campo domenica 21 novembre alle 18:00 per la 13ª giornata di Serie A: l'appuntamento è a San Siro per la sfida contro il Napoli.