Vezzali: “Da ex atleta so bene le mancanze che abbiamo in tema di impiantistica”

La sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, ha puntato l'attenzione sul difficile stato dell'impiantistica in Italia

"Il Pnrr è uno strumento attraverso il quale il Governo può intervenire in un settore molto importante come quello dell'impiantistica. Da atleta conosco bene le mancanze in questo senso". Così la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, prima della finale maschile degli Internazionali di Roma.

Poi ha concluso: "Il piano di resilienza nazionale sarà integrato da quello che sarà il prossimo bando in uscita a giorni 'sport e periferie' rivolto a quei comuni che non sono nel PNRR e sotto i 50 mila abitanti. Piano coadiuvato con Sport e Salute per un new deal dello sport italiano affinché sia di tutti".