Vice Inzaghi: “Essere all’Inter per me ha un sapore speciale perché…”

Il vice allenatore nerazzurro spiega perché essere all'Inter con Simone Inzaghi ha un sapore speciale per lui

A Inter TV, il vice allenatore nerazzurro Massimiliano Farris ha spiegato perché per lui è speciale essere alla Pinetina: "Il primo ricordo è che da ragazzino fui scartato dall’Inter. A parte gli scherzi, è stata una carriera che è cominciata qui a Milano nelle giovanili del vecchio Bariviera, ho avuto la fortuna di giocare in Serie A con il Torino poi tanta Serie B e C e quindi la strada di allenatore mi ha portato qui, al momento è sicuramente il punto più alto della carriera. Sono tornato a casa dopo 34 anni, la città è cambiata tanto, in meglio, sono molto felice perché avevo cominciato un percorso qui da bambino che poi si è interrotto e oggi mi ritrovo con la maglia per la quale ho fatto il tifo. Mio padre mi ha portato alla mia prima partita a San Siro a vedere l’Inter quindi a distanza di anni trovarmi con lo staff su questa panchina è un motivo di grande orgoglio".