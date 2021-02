Sky – Milan-Inter, Vidal in gruppo da domani? Conte sceglie la ‘conferma o la carica’?

Il giocatore cileno dalla botta rimediata contro la Fiorentina si sta allenando a parte. Eriksen è entrato nelle rotazioni del tecnico

Il cileno ha continuato, dalla partita con la Fiorentina nella quale ha rimediato una botta, ad allenarsi a parte per rimettersi in pari e non era ancora rientrato in gruppo nell'ultimo allenamento. Sta continuando a lavorare da solo e potrebbe rimettersi a disposizione già nei prossimi giorni. "Conte sceglierà su chi puntare, se mantenere il danese che sta facendo bene tra i titolari o se puntare sulla carica del cileno", hanno spiegato.