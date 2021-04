Crotone-Inter, Vidal ancora assente. Il cileno ha lasciato Appiano Gentile

Il centrocampista cileno non ha ancora recuperato dopo l'operazione al ginocchio e non partirà per Crotone

Andrea Della Sala

Domani l'Inter scenderà in campo alle ore 18 contro il Crotone. In caso di vittoria dei nerazzurri e di non vittoria dell'Atalanta sul campo del Sassuolo, la squadra di Conte sarà campiona d'Italia già domenica. Il tecnico dell'Inter non potrà contare su Arturo Vidal che non ha ancora recuperato dopo l'operazione al ginocchio.

Il centrocampista cileno non sarà tra i convocati per la sfida contro il Crotone. Vidal, infatti, ha lasciato il centro sportivo di Appiano Gentile prima della conferenza stampa tenuta da Antonio Conte.