Real-Inter, Vidal: “Adoro giocare con i tifosi contro. Mi dimostrano…”

Il centrocampista nerazzurro è entrato nel secondo tempo ed è stato fischiato dai tifosi del Real Madrid

Quando è entrato sono piovuti fischi su lui e Sanchez. Arturo Vidal però considera l'accoglienza che i tifosi del Real Madrid gli hanno servito un onore. E spiega perché in un post sui social pubblicato dopo la partita tra Real e Inter .

«Adoro giocare con i tifosi contro. Mi dimostrano sempre che difendo i colori della squadra per cui gioco con onore e coraggio», ha scritto in un post il cileno che ha un passato nel Barcellona. I tifosi del Real non se lo sono dimenticato.