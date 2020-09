Turrini: “La Serie A come Jurassic Park. Anche Vidal più vicino ai 40 che ai 20. Il trend…”

Nella sua griglia personale per la prossima stagione l’Inter è terza dopo Juve e Atalanta. Leo Turrini, giornalista e tifoso nerazzurro, ha parlato anche del mercato nerazzurro e in particolare dell’arrivo di Vidal. Ecco cosa ha sottolineato: «La Serie A si sta trasformando in una moderna versione del Jurassic Park. Prima è arrivato Ronaldo, poi Ribery e Ibra, adesso si parla di Suarez. L’Inter vuole riprendere Vidal che più vicino ai 40 che ai 20 e con questo trend l’anno prossimo Messi giocherà in Italia. Stiamo vedendo che grandi campioni, avanti con gli anni, scelgono l’Italia per l’ultima grande avventura professionale. Non c’è niente di male ma è un dato di fatto. Non arriva in Italia Mbappé. Se sto sconfessando Conte? Se lui, che adoro, decidesse di far tornare Mazzola io lo appoggerei. È solo una tendenza del calcio italiano. Arrivano grandi fuoriclasse che tornano nella fase terminale della loro carriera».

(Fonte: SS24)