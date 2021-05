Vidal non vuole lasciare l’Inter e rilancia: “Voglio restare e vincere la Champions”

In una lunga intervista a TNT Sports Chile, il centrocampista cileno parla del suo futuro

Il nome di Arturo Vidal è nella lista di giocatori che potrebbero lasciare l'Inter in estate. L'età e soprattutto l'alto ingaggio del cileno (6,5 milioni a stagione), rappresentano un problema per un club che vuole abbassare il monte ingaggi.

Ma il centrocampista non ha nessuna intenzione di lasciare Milano, anzi. In una lunga intervista a TNT Sports Chile, Vidal rilancia: "Voglio restare a Milano e vincere la Champions". Nel corso dell'intervista, Vidal ha anche rivelato dove vuole concludere la sua carriera. "Il mio sogno è giocare per il Flamengo o per il Colo Colo, anche se seguo il Boca. Mi piace come gioca e i tifosi sono molto appassionati, mi ha detto Medel".