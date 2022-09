VIDEO / Inter Hall of Fame, Berti si candida: l’esito del ‘colloquio’ con Zenga…

Votazioni ancora aperte in casa Inter: l'ex centrocampista si candida, ma l'ex portiere e l'hall of famer Zenga lo mette alla prova

Le votazioni per la Inter Hall of Fame 2021 sono aperte ed è arrivato il momento di accelerare per scegliere le quattro leggende nerazzurre che faranno compagnia ai 12 campioni che già ne fanno parte.

Nicola Berti è uno dei 145 candidati e ha fatto visita all'INTER HQ per un "colloquio" speciale. Dall'altra parte Walter Zenga, entrato nella Hall of Fame nel 2018. Il dialogo tra i due ex compagni di squadra è stato avvincente e divertente e, una volta di più, invita tutti i tifosi a votare per la Hall of Fame.