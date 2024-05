Il video postato dal club nerazzurro mostra come gli addetti ai lavori hanno sistemato il logo e le due stelle su una delle facciate della sede

La sede dell'Inter cambia look. Via lo striscione apparso dopo la matematica conquista dello scudetto, perché sulla facciata dell'edificio di viale della Liberazione da oggi compare qualcosa di definitivo. Passando in zona, è possibile infatti notare il logo con le due stelle sulla vetrata, sistemato da addetti ai lavori proprio nelle ultime ore. La testimonianza arriva dal video postato dal club nerazzurro, che svela i vari passaggi della pratica.