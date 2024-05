VIDEO / Thuram, siparietto sotto la pioggia: “Tifosi contenti pure se…”

Il ritratto della felicità: il francese viene da una stagione bellissima, la prima in nerazzurro, e oggi è tornato ad allenarsi alla Pinetina col solito sorriso

Ha portato gol, assist e pure tanti sorrisi e complicità. Marcus Thuram è stato veramente una scoperta per l'Inter. Ha fatto subito gruppo e ha sfornato feeling con i compagni e simpatia da tutti i pori. Sui social è seguitissimo dai tifosi nerazzurri che gli scrivono ormai, senza mezzi termini di amarlo. Oggi lui e il resto della squadra sono tornati ad allenarsi agli ordini di Inzaghi per preparare la gara del 19 contro la Lazio, quella in cui, alla fine, i ragazzi alzeranno la Coppa Scudetto al cielo.