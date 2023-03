Bobo Vieri: “Sei squadre ancora in Europa, orgoglio per il calcio italiano”

«Ma siamo davvero messi così male se consideriamo che ci sono sei squadre italiane a lottare per le competizioni europee? È già aver vinto aver portato sei squadre avanti in Europa, tante sono in difficoltà in campionato, tranne il Napoli». Bobo Vieri, sulla Bobo TV, ha parlato del calcio italiano alle prese con le Coppe .

«Mourinho nella sua maniera è il numero uno, la Roma può passare in semifinale. La Juve ha fatto una roba in Champions da vergognarsi ma se passa ora ai quarti può andare in finale e vincerla. Guardano al risultato? Ma va bene, ognuno il calcio lo vive a modo suo. Avere sei squadre in Europa - di contro a inglesi e tedeschi, che hanno il doppio dei soldi, anche per gli stadi di proprietà - mi fa essere orgoglioso del calcio italiano», ha aggiunto.