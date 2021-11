Vieri: “L’Inter ha dominato, match spettacolare. E ha una panchina top. Correa…”

Intervenuto alla BoboTV su Twitch, Christian Vieri ha commentato così Inter-Napoli di ieri a San Siro

"Partita spettacolare, Inter bene bene. Prima della partita pensavo l'Inter non avrebbe fatto gol, al Napoli fa bene prendere una fiammata così. Il problema è che si sono fatti male due giocatori importanti, o si svegliano altri o è dura. Il Napoli poteva pareggiare comunque, Mertens è devastante. Ora deve fare gol Dries ma ne ha fatto uno incredibile. E' un giocatore vero, davanti non hanno problema. L'Inter ha dominato però, han giocato bene. Correa molto bene, Lautaro bene là davanti. Sono forti, chiunque può vincere lo scudetto delle tre (Inter, Milan e Napoli, ndr). L'Inter ha una panchina forte, e non avevano Sanchez. Il Napoli è forte forte, se fa gol Mertens 3-3...".