Vieri: “L’Inter gioca bene: battute Milan e Juve con un grande calcio. Col Cagliari come il City”

Le parole dell'ex attaccante dell'Inter Christian Vieri sulla squadra nerazzurra di Antonio Conte e il gioco espresso in questa stagione

Christian Vieri esalta l'Inter di Antonio Conte in diretta su Twitch. Nel corso della 'Bobo Tv', l'ex attaccante nerazzurro ha dichiarato: "A me l'Inter piace, gioca bene, fa grandi partite e gioca molto meglio rispetto all'inizio anno. Cominciano da dietro, fanno dei bei gol. Ha battuto partite contro Juventus e Milan giocando un gran calcio. Col Cagliari nel secondo tempo, l'avversaria non è mai uscita dalla sua area in 35 minuti, come il Manchester City (in Champions contro il Borussia Dortmund, ndr). L'Inter gioca molto meglio con Eriksen".