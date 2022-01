Vieri: “Inter troppo forte, gioca con la sigaretta in bocca. Brozo? Non mi fa impazzire ma…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Christian Vieri ha commentato così Inter-Lazio

"L'Inter è la più forte di tutti, gioca con la sigaretta. Sull'1-1 si scaldano Dzeko, Vidal, Dimarco. Metti chi vuoi e vinci le partite, han preso quel gol, una cappellata ma altrimenti non le fai gol. Non ho mai avuto la sensazione che la Lazio potesse fare qualcosa, non poteva fare gol. Troppa differenza, senza quell'errore in difesa non avrebbe segnato la Lazio. L'Inter gioca bene, tranquilla. Hai la sensazione che prima o poi fa gol, Brozo a me non fa impazzire tantissimo ma gioca con la sigaretta. Migliore in campo? Dico Sanchez. La Lazio non ha dato l'impressione di poter mettere in difficoltà l'Inter, mi aspettavo di più dalla Lazio. L'Inter sta bene bene, son delle iene in difesa. Posso segnare in tutte le maniere, hanno una forza incredibile. Tanta roba".