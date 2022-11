Vieri: “Che Francia, Giroud devastante. Lautaro ha fatto poco. La grande delusione…”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Christian Vieri ha parlato così dei Mondiali in corso in Qatar

Alessandro Cosattini

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Christian Vieri ha parlato così dei Mondiali in corso in Qatar:

“La Francia l’ho vista bene bene. Devi essere molto pronto mentalmente e la squadra lo ha dimostrato rimontando lo svantaggio con l’Australia. È difficile in questo Mondiale andare sotto e recuperare. Giroud è devastante. Il Brasile ha fatto un secondo tempo incredibile. La grande delusione è l’Argentina per come ha giocato. Lautaro poco, Di Maria poco, tutti poco”, le sue parole.