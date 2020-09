L’ex attaccante dell’Inter Vieri, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato della chiusura della sua avventura con il programma tv:

Fra primavera ed estate lei ha imperversato con grande successo come conduttore e opinionista sui social, e pure come cantante. La rivedremo invece in tv a Tiki Taka?

«No, non ci sarò. Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. Dall’oggi al domani, senza motivo. È una cosa che non mi aspettavo, andremo per legali».