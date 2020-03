“Grazie per quello che state facendo“. Il messaggio di Christian Vieri è chiaro e si unisce all’ammirazione di tutta l’Italia verso medici, infermieri e operatori sanitari in genere che in questi giorni combattono in prima linea contro il male che sta affliggendo tutto il nostro Paese, e che si è già portato via circa 3.500 anime. Ecco il post dell’ex attaccante dell’Inter:

(Fonte: Profilo Instagram Vieri)