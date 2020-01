Vieri sbaglia e ride: “L’Inter prende… ‘Erikson'”. Poi aggiunge: “Per lottare con la Juve…”

«Se vuoi lottare con la Juventus devi avere una rosa simile alla loro. Hanno 24 giocatori forti. Dovrebbero ora arrivare Giroud, Moses, Erikson…». Bobo Vieri sbaglia il nome ma si riferisce al danese Eriksen del Tottenham, centrocampista che starebbe per sbarcare a Milano, o almeno c’è ottimismo sul suo arrivo.

«Questi nuovi giocatori – ha continuato l’ex attaccante nerazzurro – daranno una mano a Conte. Ma poi non possiamo dire cazz*** quando parliamo dell’Inter. Perché per lottare contro la Juve devi essere una super squadra e avere una panchina lunga. I bianconeri levano i big e hanno altri giocatori bravi, nove volte su dieci vince la Juve perché ha la rosa più forte. Ci sta che Lukaku e Lautaro non siano in giornata. Ma in questi casi i bianconeri hanno Higuain, l’Inter ha avuto anche Sanchez infortunato Ti serve una panchina importante per vincere lo scudetto».

(Fonte: Tiki Taka)