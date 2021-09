Vignola: “Juve sempre favorita: ha tutti i mezzi per aspirare al primato”

Le parole dell'ex bianconero: "Sicuramente i risultati non hanno aiutato al meglio il ritorno di Allegri, però la Juve resta sempre la favorita"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Beniamino Vignola, ex calciatore della Juventus, ha parlato così della corsa scudetto quest'anno in Serie A: "Sicuramente i risultati non hanno aiutato al meglio il ritorno di Allegri, però la Juve resta sempre la favorita. I bianconeri possiedono tutti i mezzi per aspirare alla lotta per il primato con le altre contendenti".