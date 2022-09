Visnadi: ”Torino e Plzen non hanno cancellato i dubbi sull’Inter. Asllani rischia di…”

''L’Inter torna in campo all’ora di pranzo, a quasi un anno dall’ultima volta. Curiosamente, anche allora l’avversario era l’Udinese come oggi, battuta a San Siro senza difficoltà alcuna. Oggi le premesse sono diverse, la partita si annuncia difficile, ricca di spigoli, e non soltanto perché si gioca in Friuli. Non è solo la classifica a dirlo, con l’Udinese avanti di 1 punto rispetto all’Inter, ma soprattutto lo stato di salute delle 2 squadre: Sottil e la sua squadra stanno certamente benissimo, Inzaghi e l’Inter non si sa. L’Udinese è fresca di 4 vittorie consecutive, filotto che nessun altro ha finora realizzato in campionato, l’Inter ha vinto con Torino e Plzen, ma le sofferenze nel primo caso e la semplicità della partita nel secondo, non hanno completamente cancellato i dubbi che si erano addensati per le 3 sconfitte contro Lazio, Milan e Bayern. Finora, ogni volta che l’asticella si è alzata, l’Inter non è riuscita a saltare l’ostacolo senza farla cadere. In teoria, l’Udinese non dovrebbe avere i valori tecnici per impensierire i vice-campioni d’Italia, ma è proprio la condizione dei friulani a elevare il coefficiente di difficoltà della domenica nerazzurra''.