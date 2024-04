Leao è un campione?

"Detto oggi fa abbastanza sorridere, perché non solo penso che Leao sia fortissimo, ma che sia il più forte giocatore del campionato. Ma gli rimproverano tutto, ad esempio che non fa gol. Come se il valore di un calciatore si misurasse dal numero di gol fatti. Certamente deve fare delle partite migliori e contro la Roma doveva fare come ha fatto col Paris Saint-Germain. Non l'ha fatto perché gioca in una squadra che secondo me non lo valorizza a sufficienza. C'è chi dice: 'Vendiamolo'. Io non lo cederei mai perché è un giocatore decisivo, che ha delle potenzialità che non gli abbiamo visto per intero".