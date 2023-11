Le parole del giornalista: "Se farà bene è il caso che la Roma lo tenga, nel caso in cui questo non avvenga la Roma deve farsi delle domande"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Vocalelli, giornalista, ha parlato così del futuro di Jose Mourinho: "Mourinho spera di rimanere alla Roma. Legittimamente sarà giudicato dalla proprietà in base ai risultati. Se farà bene è il caso che la Roma lo tenga, nel caso in cui questo non avvenga la Roma deve farsi delle domande. Per la Roma conta solo vincere contro l'Udinese".