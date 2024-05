Rok Vodišek è considerato uno dei portieri sloveni più promettenti. Classe '98, Vodišek ha trascorso cinque anni al Genoa e ai microfoni di Planet Football ha raccontato la sua esperienza italiana. "Ho avuto il privilegio e l'onore di avere l'opportunità di vedere tutto questo da un'altra prospettiva: come un calciatore a cui è permesso entrare in un mondo dove non tutti possono entrare. Oltre ovviamente a Marassi , lo stadio che più mi ha impressionato è San Siro".

"Quando cinque anni fa guardavo in TV le partite di Inter e Milan , avevo un'idea completamente diversa dell'iconico San Siro. Ma poi l'ho visto dal vivo... Sembra davvero grande e magnifico in TV, ma solo quando lo vedi dal vivo capisci tutta la grandezza che possiede questa struttura. Sono rimasto – lo ammetto – impressionato dalla sua potenza. Le enormi torri a forma di spirale che circondano lo stadio e sono destinate ai tifosi per salire sulle aree più alte aggiungono un'ulteriore dimensione di unicità. Tutto in questo stadio è magnifico: l'ingresso dell'enorme garage, i corridoi che portano agli spogliatoi e al campo, gli spogliatoi stessi. Sebbene questi non siano i più moderni, perché dopotutto si tratta di un impianto vecchio, sono in perfetta sintonia con l'intera storia di questo storico stadio".